В трех областях Украины объявили штормовое предупреждение

Сегодня, 22 ноября, в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях ожидается сильный ветер.

REUTERS

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Читайте также На популярных украинских маршрутах без осадков, на западе температура до +13°

"По прогнозам Укргидрометцентра, 22 ноября в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях порывы ветра 15-20 м/с, местами 25-30 м/с", - говорится в сообщении.

Спасатели призывают граждан придерживаться правил безопасности, особенно во время пребывания на улице.

"Старайтесь не ходить под раскидистыми деревьями, а также держитесь подальше от рекламных щитов и линий электропередач, ведь порывы ветра могут вызвать их повреждение", - говорится в сообщении.

Напомним, во вторник, 22 ноября, в Украине без осадков. Теплее всего будет на юге - до +9°.