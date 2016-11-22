В трех областях Украины объявили штормовое предупреждение

09:31, 22 ноября 2016
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Сегодня, 22 ноября, в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях ожидается сильный ветер.

REUTERS
REUTERS

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

На популярных украинских маршрутах без осадков, на западе температура до +13°

"По прогнозам Укргидрометцентра, 22 ноября в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях порывы ветра 15-20 м/с, местами 25-30 м/с", - говорится в сообщении.

Спасатели призывают граждан придерживаться правил безопасности, особенно во время пребывания на улице.

"Старайтесь не ходить под раскидистыми деревьями, а также держитесь подальше от рекламных щитов и линий электропередач, ведь порывы ветра могут вызвать их повреждение", - говорится в сообщении.

Напомним, во вторник, 22 ноября, в Украине без осадков. Теплее всего будет на юге - до +9°.

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