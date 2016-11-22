В Киеве сегодня днем до +1°, без осадков

08:30, 22 ноября 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, 22 ноября в столице днем до +1°, без осадков.

УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +1°, вечером - до +1°. Ветер юго-восточный, до 4.6 м/с.

На популярных украинских маршрутах без осадков, на западе температура до +13°

Сегодня солнце в столице взошло в 07:24, а зайдет в 16:06.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 22 ноября, в Украине без осадков. Теплее всего будет на юге - до +9°.

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