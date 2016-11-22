Сегодня в Украине без осадков, на юге температура до +9° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 22 ноября, в Украине без осадков. Теплее всего будет на юге - до +9°.
В столице сегодня без осадков, днем +1°. Ветер юго-восточный, до 4.6 м/с.
На популярных украинских маршрутах без осадков, на западе температура до +13°
Во Львове 22 ноября солнечно, температура воздуха днем +7°. Ветер юго-восточный, слабый.
В Луцке сегодня без осадков. Температура воздуха днем +5°. Ветер юго-восточный, до 5.0 м/с.
По прогнозу синоптиков, в Виннице во вторник облачно с прояснениями. Температура +5°. Ветер южный и юго-восточный, слабый.
Одесситам на сегодня обещают переменную облачность, температура днем +4°, ветер восточный и северо-восточный, до 4.9 м/с.
В Харькове без осадков. Температура до -1°, ветер юго-восточный, слабый.
В Симферополе сегодня солнечно. Температура днем +9°. Ветер переменный, до 3.7 м/с.
В Днепре без осадков. Температура воздуха +1°. Ветер восточный, слабый.
Жителям Мариуполя на сегодня обещают ясную погоду, температура днем +2°. Ветер восточный, до 10.0 м/с.
В Краматорске во вторник без осадков, днем +1°. Ветер восточный и юго-восточный, слабый.
Погода на неделю: в Украине без осадков, на востоке ожидаются заморозки
В Северодонецке облачно с прояснениями, температура днем 0°. Ветер восточный и юго-восточный, до 5.9 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+26°... +13°
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Днепр+23°... +11°
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Донецк+22°... +8°
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Житомир+28°... +14°
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Запорожье+23°... +12°
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Ивано-Франковск+28°... +14°
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Киев+25°... +15°
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Кировоград+25°... +11°
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Луганск+21°... +10°
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Луцк+28°... +15°
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Львов+26°... +16°
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Николаев+25°... +12°
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Одесса+24°... +13°
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Полтава+22°... +12°
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Ровно+27°... +15°
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Симферополь+23°... +6°
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Сумы+22°... +11°
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Тернополь+26°... +14°
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Харьков+21°... +12°
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Херсон+24°... +11°
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Хмельницкий+29°... +14°
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Черкассы+24°... +14°
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Чернигов+25°... +15°
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Черновцы+28°... +16°