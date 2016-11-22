Сегодня в Украине без осадков, на юге температура до +9° (карта)

08:00, 22 ноября 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 22 ноября, в Украине без осадков. Теплее всего будет на юге - до +9°.

В Украине сегодня без осадков / УНИАН
В Украине сегодня без осадков / УНИАН

В столице сегодня без осадков, днем +1°. Ветер юго-восточный, до 4.6 м/с.

На популярных украинских маршрутах без осадков, на западе температура до +13°

Во Львове 22 ноября солнечно, температура воздуха днем +7°. Ветер юго-восточный, слабый.

В Луцке сегодня без осадков. Температура воздуха днем +5°. Ветер юго-восточный, до 5.0 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице во вторник облачно с прояснениями. Температура +5°. Ветер южный и юго-восточный, слабый.

Одесситам на сегодня обещают переменную облачность, температура днем +4°, ветер восточный и северо-восточный, до 4.9 м/с.

УНИАН
На юге до +9° / УНИАН

В Харькове без осадков. Температура до -1°, ветер юго-восточный, слабый.

В Симферополе сегодня солнечно. Температура днем +9°. Ветер переменный, до 3.7 м/с.

В Днепре без осадков. Температура воздуха +1°. Ветер восточный, слабый. 

Жителям Мариуполя на сегодня обещают ясную погоду, температура днем +2°. Ветер восточный, до 10.0 м/с.

В Краматорске во вторник без осадков, днем +1°. Ветер восточный и юго-восточный, слабый.

Погода на неделю: в Украине без осадков, на востоке ожидаются заморозки

В Северодонецке облачно с прояснениями, температура днем 0°. Ветер восточный и юго-восточный, до 5.9 м/с.

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