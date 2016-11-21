Мощное землетрясение в Японии привело к образованию цунами
У восточного побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 7,3, которое привело к образованию цунами.
Об этом сообщают издание Nippon и телеканал NHK, передает Дождь.
Власти Японии выпустили предупреждение об угрозе цунами высотой до трех метров.
Эпицентр землетрясения произошел в десяти километрах от побережья префектуры Фукусима. Отмечается, что цунами может обрушиться на побережье в течение нескольких минут. Японское метеорогическое агентство призывает жителей покинуть территорию немедленно.
По данным на 23.06 (кв) цунами находилось в 20 километрах от побережья Фукусимы.
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в западной части Аргентины
В соседних префектурах ожидается цунами высотой до одного метра.
Tsunami warning for Fukushima; tsunami advisory elsewhere on Pacific coast pic.twitter.com/TSLW7brqx5— Nippon.com (@nippon_en) November 21, 2016
Эпицентр землетрясения находится на глубине в десять километров, в 67 километрах от города Иваки. Телеканал NHK предупредил жителей о необходимости срочно эвакуироваться.
NHK со ссылкой на данные Японского метеорологического агентства сообщает, что на побережье могут обрушиться несколько цунами.
В префектуре Фукусима зафиксировали цунами высотой 60 см, затем еще несколько высотой от 30 до 90 см.
Геологическая служба США оценила магнитуду толчков в 6,9. Толчки произошли в 5:59 22 ноября по местному времени (22:59 21 ноября по Киеву).
По предварительным данным, АЭС в Фукусиме от землетрясения не пострадала. Все АЭС на побережье прекратили работу, отмечает Reuters.
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