Мощное землетрясение в Японии привело к образованию цунами

23:56, 21 ноября 2016
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У восточного побережья Японии произошло землетрясение магнитудой 7,3, которое привело к образованию цунами. 

twitter.com/aerojad
twitter.com/aerojad

Об этом сообщают издание Nippon и телеканал NHK, передает Дождь

Власти Японии выпустили предупреждение об угрозе цунами высотой до трех метров.

Эпицентр землетрясения произошел в десяти километрах от побережья префектуры Фукусима. Отмечается, что цунами может обрушиться на побережье в течение нескольких минут. Японское метеорогическое агентство призывает жителей покинуть территорию немедленно.

По данным на 23.06 (кв) цунами находилось в 20 километрах от побережья Фукусимы.

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в западной части Аргентины

В соседних префектурах ожидается цунами высотой до одного метра.

Эпицентр землетрясения находится на глубине в десять километров, в 67 километрах от города Иваки. Телеканал NHK предупредил жителей о необходимости срочно эвакуироваться. 

NHK со ссылкой на данные Японского метеорологического агентства сообщает, что на побережье могут обрушиться несколько цунами.

В префектуре Фукусима зафиксировали цунами высотой 60 см, затем еще несколько высотой от 30 до 90 см.

Геологическая служба США оценила магнитуду толчков в 6,9. Толчки произошли в 5:59 22 ноября по местному времени (22:59 21 ноября по Киеву).

По предварительным данным, АЭС в Фукусиме от землетрясения не пострадала. Все АЭС на побережье прекратили работу, отмечает Reuters.

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