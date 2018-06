Мощное землетрясение в Японии привело к образованию цунами

Об этом сообщают издание Nippon и телеканал NHK, передает Дождь.

Власти Японии выпустили предупреждение об угрозе цунами высотой до трех метров.

Эпицентр землетрясения произошел в десяти километрах от побережья префектуры Фукусима. Отмечается, что цунами может обрушиться на побережье в течение нескольких минут. Японское метеорогическое агентство призывает жителей покинуть территорию немедленно.

По данным на 23.06 (кв) цунами находилось в 20 километрах от побережья Фукусимы.

В соседних префектурах ожидается цунами высотой до одного метра.

Tsunami warning for Fukushima; tsunami advisory elsewhere on Pacific coast pic.twitter.com/TSLW7brqx5