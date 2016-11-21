В Киеве завтра без осадков, днем температура до +1°

Согласно данным Погода УНИАН, 22 ноября в столице без осадков, температура воздуха днем +1°.

В Киеве завтра без осадков / panoramio.com, Sensei Yuri

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до -1°.

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Ветер юго-восточный, до 4.6 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 07:24, а зайдет в 16:03.

Как сообщал УНИАН, 22 ноября в Украине без осадков. Теплее всего будет на юге - до +9°.

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