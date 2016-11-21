В Украине завтра без осадков, на востоке ночью похолодает до -8° (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, 22 ноября в Украине без осадков. Теплее всего будет на юге - до +9°.

На востоке Украины ожидаются заморозки / getbg.net

В Киеве завтра без осадков, ночью -2°, днем +1°. Ветер юго-восточный, до 4.6 м/с.

Во Львове 22 ноября солнечно, ночью 0°, днем +7°. Ветер юго-восточный, слабый.

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В Луцке завтра без осадков. Температура воздуха ночью 0°, днем +5°. Ветер юго-восточный, до 5.0 м/с.

В Виннице во вторник облачно с прояснениями. Температура ночью -1°, днем +2°. Ветер южный и юго-восточный, слабый.

Одесситам на завтра обещают переменную облачность. Температура ночью -1°, днем +4°, ветер восточный и северо-восточный, до 4.9 м/с.

В Харькове во вторник без осадков, температура ночью -7°, днем -1°. Ветер юго-восточный, слабый.

В Днепре на завтра синоптики обещают небольшую облачность. Температура ночью -6°, днем +1°. Ветер восточный, слабый.

В Симферополе ясно и без осадков. Температура ночью -2°, днем +9°. Ветер переменный, до 3.7 м/с.

Жителям Мариуполя обещают солнечную погоду, температура ночью -4°, днем +2°. Ветер восточный, до 10.0 м/с.

В Краматорске во вторник без осадков, температура ночью -7°, днем +1°, ветер восточный и юго-восточный, слабый.

В Северодонецке завтра ясно. Температура ночью -8°, днем 0°. Ветер восточный и юго-восточный, до 5.9 м/с.

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