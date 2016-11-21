В Украине завтра без осадков, на востоке ночью похолодает до -8° (видеопрогноз)
Согласно данным Погода УНИАН, 22 ноября в Украине без осадков. Теплее всего будет на юге - до +9°.
В Киеве завтра без осадков, ночью -2°, днем +1°. Ветер юго-восточный, до 4.6 м/с.
Во Львове 22 ноября солнечно, ночью 0°, днем +7°. Ветер юго-восточный, слабый.
Погода на неделю: в Украине без осадков, на востоке ожидаются заморозки
В Луцке завтра без осадков. Температура воздуха ночью 0°, днем +5°. Ветер юго-восточный, до 5.0 м/с.
В Виннице во вторник облачно с прояснениями. Температура ночью -1°, днем +2°. Ветер южный и юго-восточный, слабый.
Одесситам на завтра обещают переменную облачность. Температура ночью -1°, днем +4°, ветер восточный и северо-восточный, до 4.9 м/с.
В Харькове во вторник без осадков, температура ночью -7°, днем -1°. Ветер юго-восточный, слабый.
В Днепре на завтра синоптики обещают небольшую облачность. Температура ночью -6°, днем +1°. Ветер восточный, слабый.
В Симферополе ясно и без осадков. Температура ночью -2°, днем +9°. Ветер переменный, до 3.7 м/с.
Жителям Мариуполя обещают солнечную погоду, температура ночью -4°, днем +2°. Ветер восточный, до 10.0 м/с.
В Краматорске во вторник без осадков, температура ночью -7°, днем +1°, ветер восточный и юго-восточный, слабый.
В Северодонецке завтра ясно. Температура ночью -8°, днем 0°. Ветер восточный и юго-восточный, до 5.9 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+26°... +13°
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Днепр+23°... +11°
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Донецк+22°... +8°
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Житомир+28°... +14°
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Запорожье+23°... +12°
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Ивано-Франковск+28°... +14°
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Киев+25°... +15°
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Кировоград+25°... +11°
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Луганск+21°... +10°
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Луцк+28°... +15°
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Львов+26°... +16°
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Николаев+25°... +12°
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Одесса+24°... +13°
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Полтава+22°... +12°
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Ровно+27°... +15°
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Симферополь+23°... +6°
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Сумы+22°... +11°
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Тернополь+26°... +14°
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Харьков+21°... +12°
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Херсон+24°... +11°
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Хмельницкий+29°... +14°
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Черкассы+24°... +14°
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Чернигов+25°... +15°
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Черновцы+28°... +16°