Более 70 человек пострадали в Казахстане из-за непогоды (видео)

16:00, 21 ноября 2016
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В Алматы в результате сильного снегопада и гололеда пострадал 71 человек.

Reuters
Reuters

Об этом сообщает tengrinews.kz со ссылкой на Управление здравоохранения города.

"19-20 ноября обратился 71 человек, из них четверо были госпитализированы. Остальные после соответствующего обследования были направлены на амбулаторное лечение. В основном поступившие - это люди, которые упали из-за гололеда", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что пострадавшие получили переломы плеча, голени, ушибы мягких тканей и растяжения.

За несколько суток в Алматы выпало 60 сантиметров снега, что в три раза превышает норму.

Напомним, в результате снежного шторма, который накрыл американский штат Миннесота, погибли три человека.

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