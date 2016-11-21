На юг Англии обрушился мощный шторм

14:40, 21 ноября 2016
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Шторм "Ангус" обрушился вечером 19 ноября на южное побережье Англии, принеся с собой проливные дожди и шквальный ветер.

Reuters
Шторм "Ангус" в Англии / Reuters

В графстве Девон на юго-западе Англии порывы ветра достигали 109 км/ч, сообщает Русская служба BBC.

Гидрометеорологический центр объявил об оранжевом уровне опасности в графствах Кент, Сассекс и на острове Уайт.

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Несмотря на то, что местные жители привыкли к штормовой погоде, они отмечают, что "Ангус" оказался значительно мощнее, чем многие предыдущие штормы.

В городе Саут-Молтон река Моул затопила жилой комплекс, оттуда пришлось эвакуировать людей.

В порту Дувра, откуда отправляются паромы во Францию, было временно прекращено сообщение.

Напомним, американский штат Колорадо накрыл снежный шторм, в результате чего было затруднено движение на многих автодорогах и произошло несколько аварий.

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