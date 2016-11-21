На юг Англии обрушился мощный шторм
Шторм "Ангус" обрушился вечером 19 ноября на южное побережье Англии, принеся с собой проливные дожди и шквальный ветер.
В графстве Девон на юго-западе Англии порывы ветра достигали 109 км/ч, сообщает Русская служба BBC.
Гидрометеорологический центр объявил об оранжевом уровне опасности в графствах Кент, Сассекс и на острове Уайт.
Разрушительный торнадо пронесся на западе Уэльса (фото, видео)
Несмотря на то, что местные жители привыкли к штормовой погоде, они отмечают, что "Ангус" оказался значительно мощнее, чем многие предыдущие штормы.
В городе Саут-Молтон река Моул затопила жилой комплекс, оттуда пришлось эвакуировать людей.
В порту Дувра, откуда отправляются паромы во Францию, было временно прекращено сообщение.
Напомним, американский штат Колорадо накрыл снежный шторм, в результате чего было затруднено движение на многих автодорогах и произошло несколько аварий.
Погода в Украине
-
Винница+26°... +13°
-
Днепр+23°... +11°
-
Донецк+22°... +8°
-
Житомир+28°... +14°
-
Запорожье+23°... +12°
-
Ивано-Франковск+28°... +14°
-
Киев+25°... +15°
-
Кировоград+25°... +11°
-
Луганск+21°... +10°
-
Луцк+28°... +15°
-
Львов+26°... +16°
-
Николаев+25°... +12°
-
Одесса+24°... +13°
-
Полтава+22°... +12°
-
Ровно+27°... +15°
-
Симферополь+23°... +6°
-
Сумы+22°... +11°
-
Тернополь+26°... +14°
-
Харьков+21°... +12°
-
Херсон+24°... +11°
-
Хмельницкий+29°... +14°
-
Черкассы+24°... +14°
-
Чернигов+25°... +15°
-
Черновцы+28°... +16°