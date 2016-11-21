На популярных украинских маршрутах без осадков, на западе температура до +13°

13:00, 21 ноября 2016
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Сегодня и завтра на автодорогах Украины без осадков. Теплее всего будет на западе - до +13°.

rutrassa.ru
На автодорогах Украины без осадков / rutrassa.ru

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев – Одесса без осадков. Температура +1°… +6°. Завтра на этом маршруте температура до +4°, облачно с прояснениями.

Погода на неделю: в Украине без осадков, на востоке ожидаются заморозки

На трассе Киев - Ужгород солнечно, температура в дороге +1° … +13°. Во вторник на этом маршруте без осадков, температура до +12°.

По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +3°, ясно. Завтра на данном маршруте без осадков, температура до +3°.

В направлении Харькова облачно с прояснениями. Температура в дороге до +2°. 22 ноября на этом направлении без осадков, температура -1°… +1°.

По маршруту Киев - Черновцы облачно с прояснениями, +1° … +6°. По данному направлению во вторник осадков не ожидается, температура до +6°. 

Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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