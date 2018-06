В результате снежного шторма в Миннесоте погибли три человека

Из-за сильного снегопада в течение двух дней в штате произошло 447 ДТП, в результате которых травмы получили 52 человека, передает ABC News.

Холодный циклон, сопровождающийся снегом и порывами ветра до 112 км/ч, обрушился на штат 18 ноября. По прогнозам метеорологов, далее непогода будет двигаться на северо-восток США.

The view from the KNSI weather camera of Downtown St. Cloud as the snow starts to come down. pic.twitter.com/yv7f7rjjEA