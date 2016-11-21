В результате снежного шторма в Миннесоте погибли три человека

В результате снежного шторма, который накрыл американский штат Миннесота, погибли три человека.

Reuters

Из-за сильного снегопада в течение двух дней в штате произошло 447 ДТП, в результате которых травмы получили 52 человека, передает ABC News.

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Холодный циклон, сопровождающийся снегом и порывами ветра до 112 км/ч, обрушился на штат 18 ноября. По прогнозам метеорологов, далее непогода будет двигаться на северо-восток США.

The view from the KNSI weather camera of Downtown St. Cloud as the snow starts to come down. pic.twitter.com/yv7f7rjjEA — KNSI Radio (@KNSI) November 18, 2016

@NWSTwinCities Snow Drifts approaching 3 ft already @ 9am by morris, MN. Power lines jumping like double dutch. Dangerous Blizzard!! pic.twitter.com/SyjtpDaJkE — Prairie Wind Chasers (@PrairieWndChsrs) November 18, 2016

Напомним, в Стокгольме (Швеция) выпало более 30 см снега, что является рекордным показателем ноября с начала наблюдений в 1905 году.