В результате снежного шторма в Миннесоте погибли три человека

12:14, 21 ноября 2016
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В результате снежного шторма, который накрыл американский штат Миннесота, погибли три человека. 

Reuters
Reuters

Из-за сильного снегопада в течение двух дней в штате произошло 447 ДТП, в результате которых травмы получили 52 человека, передает ABC News.

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Холодный циклон, сопровождающийся снегом и порывами ветра до 112 км/ч, обрушился на штат 18 ноября. По прогнозам метеорологов, далее непогода будет двигаться на северо-восток США.

Напомним, в Стокгольме (Швеция) выпало более 30 см снега, что является рекордным показателем ноября с начала наблюдений в 1905 году.

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