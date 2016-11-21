В Украине ожидается повышение уровней воды в реках
В понедельник, 21 ноября, в результате таяния снега в Украине ожидается рост уровней воды в реках.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
В Украине сегодня без осадков, на юге температура до +11° (карта)
В частности, по прогнозам Укргидрометцентра, ожидается рост уровней воды:
- на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) на 0,5-1,5 м;
- на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) на 0,3-1,2 м;
- на левых притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая обл.) на 0,3-0,8 м.
Кроме того, на участке Днестра Галич-Залещики ожидается подъем уровней воды на 0,5-1,0 м без угрозы негативных последствий.
Напомним, 21 ноября в восточных, Херсонской и Запорожской областях и Приазовье ожидается сильный ветер.
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