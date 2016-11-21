В Украине ожидается повышение уровней воды в реках

11:33, 21 ноября 2016
567
0

В понедельник, 21 ноября, в результате таяния снега в Украине ожидается рост уровней воды в реках.

УНИАН
В Украине ожидается повышение уровней воды в реках / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В Украине сегодня без осадков, на юге температура до +11° (карта)

В частности, по прогнозам Укргидрометцентра, ожидается рост уровней воды:

- на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) на 0,5-1,5 м;

- на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) на 0,3-1,2 м;

- на левых притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая обл.) на 0,3-0,8 м.

Кроме того, на участке Днестра Галич-Залещики ожидается подъем уровней воды на 0,5-1,0 м без угрозы негативных последствий.

Напомним, 21 ноября в восточных, Херсонской и Запорожской областях и Приазовье ожидается сильный ветер.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
На выходных в Украине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности На выходных в Украине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности
Швейцария пострадала от сильного дождя и града Швейцария пострадала от сильного дождя и града
Можно лепить снеговиков: Россию в первый день лета завалило снегом (фото, видео) Можно лепить снеговиков: Россию в первый день лета завалило снегом (фото, видео)
На севере Китая бушует природный пожар На севере Китая бушует природный пожар
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
В Киеве завтра без осадков, температура до +22° В Киеве завтра без осадков, температура до +22°
В Ривне установили охлаждающую водяную рамку В Ривне установили охлаждающую водяную рамку

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 21 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
93 %
747 мм
3.9 м/с
98 %
Лента новостей