В понедельник, 21 ноября, в результате таяния снега в Украине ожидается рост уровней воды в реках.

В Украине ожидается повышение уровней воды в реках / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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В частности, по прогнозам Укргидрометцентра, ожидается рост уровней воды:

- на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) на 0,5-1,5 м;

- на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) на 0,3-1,2 м;

- на левых притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая обл.) на 0,3-0,8 м.

Кроме того, на участке Днестра Галич-Залещики ожидается подъем уровней воды на 0,5-1,0 м без угрозы негативных последствий.

Напомним, 21 ноября в восточных, Херсонской и Запорожской областях и Приазовье ожидается сильный ветер.