Погода на неделю: в Украине без осадков, на востоке ожидаются заморозки
На этой неделе в Украине практически без осадков, лишь в пятницу и воскресенье местами ожидаются дожди и снег.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, в понедельник в Украине без осадков, на юге температура днем поднимется до +7°.
Во вторник, 22 ноября, в стране облачно с пояснениями. Температура днем 0°...+10°.
В Украине сегодня без осадков, на юге температура до +11° (карта)
В среду, 23 ноября, в Украине ожидается солнечная погода. Температура ночью -6°...+1°, днем до +6°.
В четверг в стране ясно и без осадков, ночью -7°...0°, днем на западе до +9°.
В пятницу на севере страны ожидается небольшой снег, на остальной территории без осадков. Прогнозируемая температура воздуха по стране днем +1°...+10°.
В субботу в стране пасмурно. Температура в стране ночью -3°...+2°, днем до +8°.
В воскресенье практически без осадков, температура ночью -2°...+2°, днем до +10°.
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Погода в Украине
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Винница+26°... +13°
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Днепр+23°... +11°
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Донецк+22°... +8°
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Житомир+28°... +14°
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Запорожье+23°... +12°
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Ивано-Франковск+28°... +14°
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Киев+25°... +15°
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Кировоград+25°... +11°
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Луганск+21°... +10°
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Луцк+28°... +15°
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Львов+26°... +16°
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Николаев+25°... +12°
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Одесса+24°... +13°
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Полтава+22°... +12°
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Ровно+27°... +15°
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Симферополь+23°... +6°
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Сумы+22°... +11°
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Тернополь+26°... +14°
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Харьков+21°... +12°
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Херсон+24°... +11°
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Хмельницкий+29°... +14°
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Черкассы+24°... +14°
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Чернигов+25°... +15°
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Черновцы+28°... +16°