Погода на неделю: в Украине без осадков, на востоке ожидаются заморозки

На этой неделе в Украине практически без осадков, лишь в пятницу и воскресенье местами ожидаются дожди и снег.

На этой неделе в Украине практически без осадков / УНИАН

Согласно прогнозу Погода УНИАН, в понедельник в Украине без осадков, на юге температура днем поднимется до +7°.

Во вторник, 22 ноября, в стране облачно с пояснениями. Температура днем 0°...+10°.

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В среду, 23 ноября, в Украине ожидается солнечная погода. Температура ночью -6°...+1°, днем до +6°.

В четверг в стране ясно и без осадков, ночью -7°...0°, днем на западе до +9°.

В пятницу на севере страны ожидается небольшой снег, на остальной территории без осадков. Прогнозируемая температура воздуха по стране днем +1°...+10°.

В субботу в стране пасмурно. Температура в стране ночью -3°...+2°, днем до +8°.

В воскресенье практически без осадков, температура ночью -2°...+2°, днем до +10°.

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