В Украине объявили штормовое предупреждение

Сегодня, 21 ноября, в восточных, Херсонской и Запорожской областях и Приазовье ожидается сильный ветер.

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Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуации (ГСЧС)

"21 ноября в восточных, Херсонской и Запорожской областях порывы ветра 15-20 м/с, в Приазовье местами 25-30 м/с", - говорится в сообщении.

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Кроме того, в большинстве западных областей на дорогах местами гололедица.

Спасатели призывают граждан придерживаться правил безопасности, особенно во время пребывания на улице.

"Старайтесь не ходить под раскидистыми деревьями, а также держитесь подальше от рекламных щитов и линий электропередач, ведь порывы ветра могут вызвать их повреждение", - говорится в сообщении.

Напомним, 21 ноября в Украине без осадков. Теплее всего будет на юге - до +11°.