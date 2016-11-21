В Украине объявили штормовое предупреждение

09:37, 21 ноября 2016
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Сегодня, 21 ноября, в восточных, Херсонской и Запорожской областях и Приазовье ожидается сильный ветер.

REUTERS
REUTERS

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуации (ГСЧС)

"21 ноября в восточных, Херсонской и Запорожской областях порывы ветра 15-20 м/с, в Приазовье местами 25-30 м/с", - говорится в сообщении.

Сегодня днем в Киеве до +2°, без осадков

Кроме того, в большинстве западных областей на дорогах местами гололедица.

Спасатели призывают граждан придерживаться правил безопасности, особенно во время пребывания на улице.

"Старайтесь не ходить под раскидистыми деревьями, а также держитесь подальше от рекламных щитов и линий электропередач, ведь порывы ветра могут вызвать их повреждение", - говорится в сообщении.

Напомним, 21 ноября в Украине без осадков. Теплее всего будет на юге - до +11°.

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