Сегодня днем в Киеве до +2°, без осадков

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 21 ноября в столице днем до +2°, без осадков.

В Киеве сегодня до +2° / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +2°, вечером - до +1°. Ветер юго-восточный, до 5.7 м/с.

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Сегодня солнце в столице взошло в 07:22, а зайдет в 16:04.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября в Украине без осадков. Теплее всего будет на юге - до +11°.

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