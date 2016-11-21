В Украине сегодня без осадков, на юге температура до +11° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, 21 ноября в Украине без осадков. Теплее всего будет на юге - до +11°.

В Украине сегодня без осадков / УНИАН

В столице сегодня без осадков, днем +3°. Ветер юго-восточный, до 5.7 м/с.

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Во Львове 21 ноября облачно с прояснениями, температура воздуха днем +8°. Ветер юго-восточный, слабый.

В Луцке сегодня без осадков. Температура воздуха днем +6°. Ветер южный и юго-восточный, до 5.7 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в понедельник солнечно. Температура +5°. Ветер юго-восточный, слабый.

Одесситам на сегодня обещают переменную облачность, температура днем +7°, ветер восточный, до 7.5 м/с.

На юге до +11° / УНИАН

В Харькове без осадков. Температура до +1°, ветер юго-восточный, умеренный.

В Симферополе сегодня солнечно. Температура днем +11°. Ветер восточный и северо-восточный, до 5.5 м/с.

В Днепре без осадков. Температура воздуха +4°. Ветер восточный, умеренный.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают ясную погоду, температура днем +3°. Ветер восточный, до 11.0 м/с.

В Краматорске в понедельник без осадков, днем +1°. Ветер восточный и юго-восточный, слабый.

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В Северодонецке облачно с прояснениями, температура днем 0°. Ветер восточный и юго-восточный, до 6.7 м/с.

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