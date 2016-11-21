Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в западной части Аргентины

03:56, 21 ноября 2016
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Землетрясение магнитудой 6,4 балла произошло в воскресенье, 20 ноября, в западной части Аргентины на северо-восток от столицы Чили Сантьяго.

earthquake.usgs.gov
Эпицентр залегал на глубине 115 км / earthquake.usgs.gov

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр землетрясения залегал на глубине 115,8 км в 25 км от города Сан-Хуан.

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Есть разрушения, однако большая глубина толчка снизила его разрушительную силу, отмечает ТСН.

В 1944 году разрушительное землетрясение уничтожило практически весь Сан-Хуан, забрав 10 тысяч жизней.

Следующее сильное землетрясение произошло в 1977 году, однако благодаря новым конструкциям зданий, отстроенных после 1944 года, ущерб удалось свести к минимуму.

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