На сегодня по Украине объявлено штормовое предупреждение

11:47, 20 ноября 2016
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На сегодня, 20 ноября, по Украине объявлено штормовое предупреждение.

20 ноября по всей территории страны ожидаются порывы ветра 15-20 м/с/ УНИАН
20 ноября по всей территории страны ожидаются порывы ветра 15-20 м/с / УНИАН

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«По прогнозам Укргидрометцентра, в течение 20 ноября по всей территории страны, в том числе в городе Киеве и Киевской области порывы ветра 15-20 м/с», - говорится в сообщении.

Кроме того, синоптики предупреждают об усилении ветра на акватории Черного и Азовского морей.

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«Вечером 20 ноября на Азовском море в портах Мариуполь, Бердянск ожидается дальнейшее усиление восточного ветра 25-30 м/сек. Высота волн на Азовском море 1,5-2 м, в портах 1,3-1,5 м сохранится до конца суток 20 ноября и в течение суток 21 ноября», - добавили в ГСЧС.

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