На севере Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,2

08:59, 20 ноября 2016
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Землетрясение магнитудой 5,2 балла произошло в воскресенье в северной части Индонезийского архипелага.

Очаг землетрясения залегал на глубине 34 километров под поверхностью моря Сулавеси / Wikimapia
Очаг землетрясения залегал на глубине 34 километров под поверхностью моря / Wikimapia

Об этом со ссылкой на Associated Press сообщает «Громадське».

Согласно сообщению, эпицентр подземного толчка находился в 68 километрах на юго-восток от острова Сангихе, расположенного к северу от Сулавеси на стыке границ Индонезии и Филиппин.

Его очаг залегал на глубине 34 километров под поверхностью моря Сулавеси.

Также отмечается, что угрозы возникновения цунами нет.

У берегов Филиппин произошло землетрясение

Данных о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Индонезия находится в самой сейсмически активной зоне планеты и является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца.

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