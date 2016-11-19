От +12 до ночей "с морозцем": синоптик рассказала, какой будет погода в воскресенье и на следующей неделе

13:36, 19 ноября 2016
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Воскресенье, 20 ноября, в Украине будет довольно теплым, +4+9, выше на юге и западе, до +10+12, а на Закарпатье до +14 градусов.

С понедельника ночью будут морозы / getbg.net
С понедельника ночью будут морозы / getbg.net

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

"Традиционно свежее будет на северо-востоке, Черниговская, Сумская, Харьковская, Луганская области, там в пределах нуля - четырех градусов", - говорится в ее сообщении.

Воскресенье практически без особых осадков, но будет облачно, ожидаются периодические туманы и иногда возможна морось.

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Кроме того, по словам синоптика, 20 ноября погода в Украине будет ветреной.

"В Киеве в воскресенье сонно, пасмурно, ветрено, без особых осадков, днем +5, +6 градусов", - утверждает Диденко.

А вот на следующей неделе похолодает на пару градусов: "ночи будут с морозцем, а, следовательно, особенно утром скользко, ожидается гололедица".

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