От +12 до ночей "с морозцем": синоптик рассказала, какой будет погода в воскресенье и на следующей неделе
Воскресенье, 20 ноября, в Украине будет довольно теплым, +4+9, выше на юге и западе, до +10+12, а на Закарпатье до +14 градусов.
Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.
"Традиционно свежее будет на северо-востоке, Черниговская, Сумская, Харьковская, Луганская области, там в пределах нуля - четырех градусов", - говорится в ее сообщении.
Воскресенье практически без особых осадков, но будет облачно, ожидаются периодические туманы и иногда возможна морось.
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Кроме того, по словам синоптика, 20 ноября погода в Украине будет ветреной.
"В Киеве в воскресенье сонно, пасмурно, ветрено, без особых осадков, днем +5, +6 градусов", - утверждает Диденко.
А вот на следующей неделе похолодает на пару градусов: "ночи будут с морозцем, а, следовательно, особенно утром скользко, ожидается гололедица".
Погода в Украине
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Винница+26°... +13°
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Днепр+23°... +11°
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Донецк+22°... +8°
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Житомир+28°... +14°
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Запорожье+23°... +12°
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Ивано-Франковск+28°... +14°
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Киев+25°... +15°
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Кировоград+25°... +11°
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Луганск+21°... +10°
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Луцк+28°... +15°
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Львов+26°... +16°
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Николаев+25°... +12°
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Одесса+24°... +13°
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Полтава+22°... +12°
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Ровно+27°... +15°
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Симферополь+23°... +6°
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Сумы+22°... +11°
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Тернополь+26°... +14°
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Харьков+21°... +12°
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Херсон+24°... +11°
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Хмельницкий+29°... +14°
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Черкассы+24°... +14°
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Чернигов+25°... +15°
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Черновцы+28°... +16°