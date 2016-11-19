На Киев надвигается сильный ветер

11:34, 19 ноября 2016
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В ближайший час и до конца суток 19 ноября, а также в течение 20 ноября в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/сек.

REUTERS
19 и 20 ноября в столице ожидаются порывы ветра 15-20 м/с / REUTERS

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА, ссылаясь на данные Укргидрометцентра.

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Также управление по вопросам ЧС напомнило, что в случае усиления ветра, если вы оказались на улице, нужно держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев. А в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии.

По данным УНИАН Погода, на выходных во многих регионах Украины потеплеет, осадков не ожидается. В столице в субботу без осадков, температура воздуха ночью +1°, днем +7°. В воскресенье небольшая облачность, -1°...+4°.

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