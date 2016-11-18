У восточного побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6

В ночь на пятницу, 18 ноября, в восточной части Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6.

У восточного побережья Индонезии произошло землетрясение / wapelper.com

Эпицентр подземного толчка находился в 154 км к северо-западу от города Саумлаки в провинции Молукки, передает "РИА Новости" со ссылкой на Национальное управление метеорологии, климатологии и геофизики.

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Очаг землетрясения залегал на глубине 122 км под поверхностью моря Банда.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Напомним, сумма ущерба от землетрясения, которое произошло 13 ноября в Новой Зеландии, превысит 2 млрд новозеландских долларов (почти 1,5 млрд долларов США).