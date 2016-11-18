Дикие звери убежали из вольеров из-за непогоды на Прикарпатье

Прикарпатье до сих пор приходит в себя от непогоды, которая нанесла большой вред и в Галицком центре реабилитации диких животных.

Последствия непогоды на Закарпатье / ГСЧС

Веса мокрого снега в Центре не выдержали несколько вольеров с птицами, в том числе и один из крупнейших - для водоплавающих, говорится в сюжете ТСН.

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Его прочная сетка порвалась, опорные столбики погнулись. Работникам Центра пришлось ловить пернатых, которые вырвались на свободу. Ведь в дикой природе они бы не выжили. Большинство жителей Галицкого центра реабилитации диких животных - это раненые браконьерами животные и детеныши, которые остались без родителей.

Напомним, на Закарпатье проливной дождь затопил дома и дороги. За сутки выпало до 160 мм осадков, что превышает две месячные нормы.