Снежный шторм привел к транспортному коллапсу в Колорадо (фото, видео)

14:31, 18 ноября 2016
1031
0

Американский штат Колорадо накрыл снежный шторм, в результате чего было затруднено движение на многих автодорогах и произошло несколько аварий.

Снежный шторм привел к транспортному коллапсу в Колорадо / twitter.com @CSP_Golden
Снежный шторм привел к транспортному коллапсу в Колорадо / twitter.com @CSP_Golden

На одной трассе произошло три крупных аварии, в одной из которых участвовали 20 автомобилей. Несколько человек получили травмы, передает The Weather Channel.

Разрушительный торнадо пронесся на западе Уэльса (фото, видео)

Также из-за снегопада в Международном аэропорту Денвера задержали многие рейсы, однако работа аэропорта не прерывалась.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Май в Киеве стал одним из самых жарких за последние 137 лет Май в Киеве стал одним из самых жарких за последние 137 лет
Извержение вулкана Килауэа: на Гавайях проводят новую эвакуацию Извержение вулкана Килауэа: на Гавайях проводят новую эвакуацию
В Мексике объявили чрезвычайное положение из-за жары В Мексике объявили чрезвычайное положение из-за жары
Можно лепить снеговиков: Россию в первый день лета завалило снегом (фото, видео) Можно лепить снеговиков: Россию в первый день лета завалило снегом (фото, видео)
Погода на выходные: в Украине пройдут дожди с грозами (карта) Погода на выходные: в Украине пройдут дожди с грозами (карта)
На севере Китая бушует природный пожар На севере Китая бушует природный пожар
В Киеве завтра без осадков, температура до +22° В Киеве завтра без осадков, температура до +22°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 21 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
93 %
747 мм
3.9 м/с
98 %
Лента новостей