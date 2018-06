Снежный шторм привел к транспортному коллапсу в Колорадо (фото, видео)

На одной трассе произошло три крупных аварии, в одной из которых участвовали 20 автомобилей. Несколько человек получили травмы, передает The Weather Channel.

Также из-за снегопада в Международном аэропорту Денвера задержали многие рейсы, однако работа аэропорта не прерывалась.

EFR, CSP and Jeffco working a 20 car MVA west bound I-70 at the 248. I-70 closed both directions pic.twitter.com/O83Ce7Ubpa

A snowy Folsom Field in Boulder, so pretty! Don't worry, it will all be gone for the Washington St game on Saturday