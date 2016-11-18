На автодорогах Украины без осадков, на юге температура до +11°
На украинских трассах в ближайшие дни температура поднимется до +11°, осадков синоптики не прогнозируют.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков, температура до +11°. Завтра на этом маршруте переменная облачность, температура +7°...+10°. В воскресенье облачно с прояснениями, до +7°.
Погода на выходные: в Украине без осадков, во многих областях потеплеет
На трассе Киев - Ужгород сегодня без осадков, температура в дороге +3°... +9°. Завтра на этом маршруте облачно с прояснениями, температура до +12°. В воскресенье по этому маршруту солнечно, температура в дороге +4°... +11°.
На трассе Киев - Харьков сегодня без осадков. Температура в дороге +2°... +4°. Завтра путешествующих по этому маршруту будет ожидать ясная погода, температура +3°... +7°. В воскресенье синоптики обещают переменную облачность, до +4°.
На Мариупольском направлении сегодня без осадков, температура +1°...+4°. Завтра по этому маршруту солнечно. В воскресенье облачно с прояснениями, до +3°.
На дороге Киев - Черновцы сегодня малооблачно. Температура в дороге +3°… +5°. В субботу на этом маршруте переменная облачность. В воскресенье пасмурно, температура до 9 градусов тепла.
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Погода в Украине
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Винница+26°... +13°
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Днепр+23°... +11°
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Донецк+22°... +8°
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Житомир+28°... +14°
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Запорожье+23°... +12°
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Ивано-Франковск+28°... +14°
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Киев+25°... +15°
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Кировоград+25°... +11°
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Луганск+21°... +10°
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Луцк+28°... +15°
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Львов+26°... +16°
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Николаев+25°... +12°
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Одесса+24°... +13°
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Полтава+22°... +12°
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Ровно+27°... +15°
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Симферополь+23°... +6°
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Сумы+22°... +11°
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Тернополь+26°... +14°
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Харьков+21°... +12°
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Херсон+24°... +11°
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Хмельницкий+29°... +14°
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Черкассы+24°... +14°
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Чернигов+25°... +15°
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Черновцы+28°... +16°