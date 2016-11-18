На автодорогах Украины без осадков, на юге температура до +11°

13:00, 18 ноября 2016
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На украинских трассах в ближайшие дни температура поднимется до +11°, осадков синоптики не прогнозируют.

severpost.ru
На автодорогах Украины без осадков / severpost.ru

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса сегодня без осадков, температура до +11°. Завтра на этом маршруте переменная облачность, температура +7°...+10°. В воскресенье облачно с прояснениями, до +7°.

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На трассе Киев - Ужгород сегодня без осадков, температура в дороге +3°... +9°. Завтра на этом маршруте облачно с прояснениями, температура до +12°. В воскресенье по этому маршруту солнечно, температура в дороге +4°... +11°.

На трассе Киев - Харьков сегодня без осадков. Температура в дороге +2°... +4°.  Завтра путешествующих по этому маршруту будет ожидать ясная погода, температура +3°... +7°.  В воскресенье синоптики обещают переменную облачность, до +4°.  

На Мариупольском направлении сегодня без осадков, температура +1°...+4°. Завтра по этому маршруту солнечно. В воскресенье облачно с прояснениями, до +3°.

На дороге Киев - Черновцы сегодня малооблачно. Температура в дороге +3°… +5°. В субботу на этом маршруте переменная облачность. В воскресенье пасмурно, температура до 9 градусов тепла.

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