Погода на выходные: в Украине без осадков, во многих областях потеплеет
Согласно данным Погода УНИАН, на выходных во многих регионах Украины потеплеет, осадков не ожидается.
В столице в субботу без осадков, температура воздуха ночью +1°, днем +7°. В воскресенье небольшая облачность, -1°...+4°.
Во Львове завтра облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +9°. В воскресенье без осадков, +4°...+10°.
В Украине сегодня без осадков, на юге до +11° (карта)
В Луцке в субботу ночью +4°, днем +8°, без осадков. В воскресенье ночью +4°, днем +9°, облачно с прояснениями.
В Виннице в субботу переменная облачность, температура воздуха -1°...+5°. В воскресенье до +8°, без осадков.
Одесситам на выходных обещают небольшую облачность. В субботу температура ночью +4°, днем +9°. В воскресенье +3°...+7°.
В Харькове в субботу солнечно, температура ночью -4°, днем +4°. В воскресенье -3°...+1°, без осадков.
В Днепре в субботу ясно. Температура ночью -3°, днем +5°. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха -2°...+3°.
В Симферополе завтра без осадков, +3°...+11°. В воскресенье 0°...+12°, солнечно.
Жителям Мариуполя на субботу обещают ясную погоду, температура ночью -2°, днем +2°. В воскресенье небольшая облачность, температура поднимется до +2°.
В Краматорске в субботу без осадков, температура ночью -4°, днем +3°. В воскресенье температура поднимется до +1°, солнечно.
В Северодонецке завтра ясно, температура ночью -5°, днем +1°. В воскресенье -4°...+1°, облачно с прояснениями.
Погода на курортах
В Буковеле в субботу ясно, температура до +8°. В воскресенье без осадков, ночью -6°, днем +6°.
В Моршине на Львовщине в субботу переменная облачность, ночью +3°, днем +11°. В воскресенье солнечно, ночью +1°, днем до +11°.
В Трускавце в субботу облачно с прояснениями, температура до +9°. В воскресенье температура днем +13°, без осадков.
Спасатели призывают граждан не выходить на тонкий лед
В Сваляве завтра практически безоблачно, +14°, в воскресенье солнечно, температура воздуха +1° …+12°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+26°... +13°
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Днепр+23°... +11°
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Донецк+22°... +8°
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Житомир+28°... +14°
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Запорожье+23°... +12°
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Ивано-Франковск+28°... +14°
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Киев+25°... +15°
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Кировоград+25°... +11°
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Луганск+21°... +10°
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Луцк+28°... +15°
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Львов+26°... +16°
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Николаев+25°... +12°
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Одесса+24°... +13°
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Полтава+22°... +12°
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Ровно+27°... +15°
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Симферополь+23°... +6°
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Сумы+22°... +11°
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Тернополь+26°... +14°
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Харьков+21°... +12°
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Херсон+24°... +11°
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Хмельницкий+29°... +14°
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Черкассы+24°... +14°
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Чернигов+25°... +15°
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Черновцы+28°... +16°