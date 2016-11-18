Погода на выходные: в Украине без осадков, во многих областях потеплеет

Согласно данным Погода УНИАН, на выходных во многих регионах Украины потеплеет, осадков не ожидается.

В Украине на выходных без осадков / УНИАН

В столице в субботу без осадков, температура воздуха ночью +1°, днем +7°. В воскресенье небольшая облачность, -1°...+4°.

Во Львове завтра облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +9°. В воскресенье без осадков, +4°...+10°.

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В Луцке в субботу ночью +4°, днем +8°, без осадков. В воскресенье ночью +4°, днем +9°, облачно с прояснениями.

В Виннице в субботу переменная облачность, температура воздуха -1°...+5°. В воскресенье до +8°, без осадков.

Одесситам на выходных обещают небольшую облачность. В субботу температура ночью +4°, днем +9°. В воскресенье +3°...+7°.

В Харькове в субботу солнечно, температура ночью -4°, днем +4°. В воскресенье -3°...+1°, без осадков.

Прогноз на 19 ноября / УНИАН

Прогноз на 20 ноября / УНИАН

В Днепре в субботу ясно. Температура ночью -3°, днем +5°. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха -2°...+3°.

В Симферополе завтра без осадков, +3°...+11°. В воскресенье 0°...+12°, солнечно.

Жителям Мариуполя на субботу обещают ясную погоду, температура ночью -2°, днем +2°. В воскресенье небольшая облачность, температура поднимется до +2°.

В Краматорске в субботу без осадков, температура ночью -4°, днем +3°. В воскресенье температура поднимется до +1°, солнечно.

В Северодонецке завтра ясно, температура ночью -5°, днем +1°. В воскресенье -4°...+1°, облачно с прояснениями.

Погода на курортах

В Буковеле в субботу ясно, температура до +8°. В воскресенье без осадков, ночью -6°, днем +6°.

В Моршине на Львовщине в субботу переменная облачность, ночью +3°, днем +11°. В воскресенье солнечно, ночью +1°, днем до +11°.

В Трускавце в субботу облачно с прояснениями, температура до +9°. В воскресенье температура днем +13°, без осадков.

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В Сваляве завтра практически безоблачно, +14°, в воскресенье солнечно, температура воздуха +1° …+12°.

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