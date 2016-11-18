Разрушительный торнадо пронесся на западе Уэльса (фото, видео)
На запад Уэльса обрушился сильный шторм, а в городе Аберистуит пронесся торнадо.
В городе повалены деревья, сорваны линии электропередач, разрушены крыши домов. Скорость ветра превышала 150 км/ч. К счастью, никто не пострадал, передает Sky News.
На юг Казахстана обрушился ураган
Из-за непогоды повреждены несколько рыбацких лодок и даже местный стадион. Кроме того, в университете Аберистуита отменили занятия.
Take care on the roads in the #Welshpool area, trees and lines down. Both appliances attending various calls. @mawwfire @mywelshpool pic.twitter.com/ec5GLtz4hd— Welshpool Fire Stn (@WelshpoolFire) November 17, 2016
Welcome to aberystwyth pic.twitter.com/ZL0jgXTkgQ— Susy Williams (@sugrwi) November 17, 2016
Напомним, в результате урагана с торнадо в Италии 6 ноября погибли по меньшей мере два человека.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+26°... +13°
-
Днепр+23°... +11°
-
Донецк+22°... +8°
-
Житомир+28°... +14°
-
Запорожье+23°... +12°
-
Ивано-Франковск+28°... +14°
-
Киев+25°... +15°
-
Кировоград+25°... +11°
-
Луганск+21°... +10°
-
Луцк+28°... +15°
-
Львов+26°... +16°
-
Николаев+25°... +12°
-
Одесса+24°... +13°
-
Полтава+22°... +12°
-
Ровно+27°... +15°
-
Симферополь+23°... +6°
-
Сумы+22°... +11°
-
Тернополь+26°... +14°
-
Харьков+21°... +12°
-
Херсон+24°... +11°
-
Хмельницкий+29°... +14°
-
Черкассы+24°... +14°
-
Чернигов+25°... +15°
-
Черновцы+28°... +16°
Виргиния, США
+ 21 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +21 °
Влажность: 93 %
Давление: 747 мм
Ветер: 3.9 м/с
Вероятность осадков: 98 %
Восход: 05:45
Закат 20:29
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей