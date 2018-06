Разрушительный торнадо пронесся на западе Уэльса (фото, видео)

В городе повалены деревья, сорваны линии электропередач, разрушены крыши домов. Скорость ветра превышала 150 км/ч. К счастью, никто не пострадал, передает Sky News.

Читайте также На юг Казахстана обрушился ураган

Из-за непогоды повреждены несколько рыбацких лодок и даже местный стадион. Кроме того, в университете Аберистуита отменили занятия.

Take care on the roads in the #Welshpool area, trees and lines down. Both appliances attending various calls. @mawwfire @mywelshpool pic.twitter.com/ec5GLtz4hd