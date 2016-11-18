Разрушительный торнадо пронесся на западе Уэльса (фото, видео)

11:39, 18 ноября 2016
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На запад Уэльса обрушился сильный шторм, а в городе Аберистуит пронесся торнадо. 

twitter.com @thomasscarrott
Шторм в Уэльсе / twitter.com @thomasscarrott

В городе повалены деревья, сорваны линии электропередач, разрушены крыши домов. Скорость ветра превышала 150 км/ч. К счастью, никто не пострадал, передает Sky News

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Из-за непогоды повреждены несколько рыбацких лодок и даже местный стадион. Кроме того, в университете Аберистуита отменили занятия.

Напомним, в результате урагана с торнадо в Италии 6 ноября погибли по меньшей мере два человека.

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