Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в пятницу, 18 ноября, в провинции Цинхай на западе Китая.

На юге Китая произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Толчки были зафиксированы в 05:45 по местному времени в уезде Нанцянь в Юйшу-Тибетском автономном округе, передает "РИА Новости" со ссылкой на Китайский сейсмологический центр.

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Очаг землетрясения залегал на глубине пяти километров.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступала.

Как сообщал УНИАН, сумма ущерба от землетрясения, которое произошло 13 ноября в Новой Зеландии, превысит 2 млрд новозеландских долларов (почти 1,5 миллиарда долларов США).