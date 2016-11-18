Спасатели призывают граждан не выходить на тонкий лед
Из-за понижения температуры и морозной погоды на водоемах Украины начал формироваться неустойчивый ледовый покров. Выходить на тонкий лед крайне опасно.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Так, 17 ноября в Ривне работники областной коммунальной аварийно-спасательной службы на водных объектах спасли школьника, который провалился сквозь тонкий лед. Как впоследствии стало известно, группа детей направлялась вдоль водоема в школу.
В Украине сегодня без осадков, на юге до +11° (карта)
Один из мальчиков захотел проверить, насколько прочен лед на озере и провалился в воду. К счастью, спасатели оперативно отреагировали и вытащили его из воды.
Спасатели призывают граждан не выходить на тонкий лед, а при несчастном случае немедленно звонить по номеру "101".
Напомним, в пятницу, 18 ноября, на дорогах западных, северных и центральных областей, а также Киева и области местами гололедица.
Погода в Украине
-
Винница+26°... +13°
-
Днепр+23°... +11°
-
Донецк+22°... +8°
-
Житомир+28°... +14°
-
Запорожье+23°... +12°
-
Ивано-Франковск+28°... +14°
-
Киев+25°... +15°
-
Кировоград+25°... +11°
-
Луганск+21°... +10°
-
Луцк+28°... +15°
-
Львов+26°... +16°
-
Николаев+25°... +12°
-
Одесса+24°... +13°
-
Полтава+22°... +12°
-
Ровно+27°... +15°
-
Симферополь+23°... +6°
-
Сумы+22°... +11°
-
Тернополь+26°... +14°
-
Харьков+21°... +12°
-
Херсон+24°... +11°
-
Хмельницкий+29°... +14°
-
Черкассы+24°... +14°
-
Чернигов+25°... +15°
-
Черновцы+28°... +16°