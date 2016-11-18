Спасатели призывают граждан не выходить на тонкий лед

09:29, 18 ноября 2016
1053
0

Из-за понижения температуры и морозной погоды на водоемах Украины начал формироваться неустойчивый ледовый покров. Выходить на тонкий лед крайне опасно.

УНИАН
Спасатели призывают граждан не выходить на тонкий лед / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Так, 17 ноября в Ривне работники областной коммунальной аварийно-спасательной службы на водных объектах спасли школьника, который провалился сквозь тонкий лед. Как впоследствии стало известно, группа детей направлялась вдоль водоема в школу.

В Украине сегодня без осадков, на юге до +11° (карта)

Один из мальчиков захотел проверить, насколько прочен лед на озере и провалился в воду. К счастью, спасатели оперативно отреагировали и вытащили его из воды.

Спасатели призывают граждан не выходить на тонкий лед, а при несчастном случае немедленно звонить по номеру "101".

Напомним, в пятницу, 18 ноября, на дорогах западных, северных и центральных областей, а также Киева и области местами гололедица.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
На выходных в Украине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности На выходных в Украине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности
Май в Киеве стал одним из самых жарких за последние 137 лет Май в Киеве стал одним из самых жарких за последние 137 лет
На севере Китая бушует природный пожар На севере Китая бушует природный пожар
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +22° В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +22°
Сегодня по всей Украине ожидается солнечная погода (карта) Сегодня по всей Украине ожидается солнечная погода (карта)
В Киеве завтра без осадков, температура до +22° В Киеве завтра без осадков, температура до +22°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 22 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
93 %
747 мм
3.9 м/с
98 %
Лента новостей