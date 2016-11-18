Из-за понижения температуры и морозной погоды на водоемах Украины начал формироваться неустойчивый ледовый покров. Выходить на тонкий лед крайне опасно.

Спасатели призывают граждан не выходить на тонкий лед / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Так, 17 ноября в Ривне работники областной коммунальной аварийно-спасательной службы на водных объектах спасли школьника, который провалился сквозь тонкий лед. Как впоследствии стало известно, группа детей направлялась вдоль водоема в школу.

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Один из мальчиков захотел проверить, насколько прочен лед на озере и провалился в воду. К счастью, спасатели оперативно отреагировали и вытащили его из воды.

Спасатели призывают граждан не выходить на тонкий лед, а при несчастном случае немедленно звонить по номеру "101".

Напомним, в пятницу, 18 ноября, на дорогах западных, северных и центральных областей, а также Киева и области местами гололедица.