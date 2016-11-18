Сегодня днем в Киеве до +3°, без осадков

08:30, 18 ноября 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, 18 ноября в столице днем до +3°, без осадков.

УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +3°, вечером - до +2°. Ветер южный, до 4.7 м/с.

На автодорогах Украины без осадков, на юге температура до +11°

Сегодня солнце в столице взошло в 07:17, а зайдет в 16:07.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 18 ноября, в Украине без осадков. Теплее всего будет на юге - до +11°.

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