Сегодня днем в Киеве до +3°, без осадков

Согласно данным Погода УНИАН, 18 ноября в столице днем до +3°, без осадков.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +3°, вечером - до +2°. Ветер южный, до 4.7 м/с.

Читайте также На автодорогах Украины без осадков, на юге температура до +11°

Сегодня солнце в столице взошло в 07:17, а зайдет в 16:07.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 18 ноября, в Украине без осадков. Теплее всего будет на юге - до +11°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.