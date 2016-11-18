В Украине сегодня без осадков, на юге до +11° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 18 ноября, в Украине без осадков. Теплее всего будет на юге - до +11°.

В Украине сегодня без осадков / drive2.com

В столице сегодня без осадков, днем +3°. Ветер южный, до 4.7 м/с.

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Во Львове 18 ноября облачно с прояснениями, температура воздуха днем +7°. Ветер южный, умеренный.

В Луцке сегодня без осадков. Температура воздуха днем +6°. Ветер южный, до 5.9 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в пятницу соленчно. Температура +5°. Ветер южный, слабый.

Одесситам на сегодня обещают переменную облачность, температура днем +11°, ветер южный, до 6.4 м/с.

На юге до +11° / УНИАН

В Харькове без осадков. Температура до +2°, ветер южный и юго-восточный, слабый.

В Симферополе сегодня небольшая облачность. Температура днем +7°. Ветер южный и юго-восточный, до 2.8 м/с.

В Днепре без осадков. Температура воздуха +5°. Ветер южный, слабый.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают переменную облачность, температура днем +2°. Ветер восточный северо-восточный, до 2.8 м/с.

В Краматорске в пятницу без осадков, днем +1°. Ветер южный и юго-восточный, легкий.

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В Северодонецке облачно с прояснениями, температура днем +1°. Ветер южный и юго-восточный, до 2.4 м/с.

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