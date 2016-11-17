В Киеве завтра без осадков, днем до +3°

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 18 ноября, в столице без осадков, температура воздуха днем +3°.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до +2°.

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Ветер южный, до 4.7 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 07:17, а зайдет в 16:07.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 18 ноября, в Украине без осадков. Теплее всего будет на юге - до +7°.

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