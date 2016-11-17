В Киеве завтра без осадков, днем до +3°

19:00, 17 ноября 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 18 ноября, в столице без осадков, температура воздуха днем +3°.

УНІАН
В Киеве завтра без осадков / УНИАН

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до +2°.

На автодорогах Украины без осадков, на юге температура до +11°

Ветер южный, до 4.7 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 07:17, а зайдет в 16:07.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 18 ноября, в Украине без осадков. Теплее всего будет на юге - до +7°.

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