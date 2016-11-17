В Украине завтра немного потеплеет, осадков синоптики не обещают (видеопрогноз)
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 18 ноября, в Украине без осадков. Теплее всего будет на юге - до +7°.
В Киеве завтра без осадков, ночью +2°, днем +3°. Ветер южный, до 4.7 м/с.
Во Львове 18 ноября переменная облачность, ночью +4°, днем +7°. Ветер южный, умеренный.
На автодорогах Украины без осадков, на юге температура до +11°
В Луцке завтра без осадков. Температура воздуха ночью +3°, днем +6°. Ветер южный, до 5.9 м/с.
В Виннице в пятницу солнечно. Температура ночью +3°, днем +5°. Ветер южный, слабый.
Одесситам на завтра обещают небольшую облачность. Температура ночью +6°, днем +11°, ветер южный, до 6.4 м/с.
В Харькове в пятницу без осадков, температура ночью -2°, днем +2°. Ветер южный и юго-восточный, слабый.
В Днепре на завтра синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью -1°, днем +5°. Ветер южный, слабый.
В Симферополе без осадков. Температура ночью +1°, днем +7°. Ветер южный и юго-восточный, до 2.8 м/с.
Жителям Мариуполя обещают переменную облачность, температура ночью -1°, днем +2°. Ветер восточный северо-восточный, до 2.8 м/с.
В Краматорске в пятницу без осадков, температура ночью -4°, днем +2°, ветер южный и юго-восточный, легкий.
В Северодонецке завтра небольшая облачность. Температура ночью -5°, днем +1°. Ветер южный и юго-восточный, до 2.4 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+26°... +13°
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Днепр+23°... +11°
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Донецк+22°... +8°
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Житомир+28°... +14°
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Запорожье+23°... +12°
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Ивано-Франковск+28°... +14°
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Киев+25°... +15°
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Кировоград+25°... +11°
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Луганск+21°... +10°
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Луцк+28°... +15°
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Львов+26°... +16°
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Николаев+25°... +12°
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Одесса+24°... +13°
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Полтава+22°... +12°
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Ровно+27°... +15°
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Симферополь+23°... +6°
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Сумы+22°... +11°
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Тернополь+26°... +14°
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Харьков+21°... +12°
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Херсон+24°... +11°
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Хмельницкий+29°... +14°
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Черкассы+24°... +14°
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Чернигов+25°... +15°
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Черновцы+28°... +16°