В Украине завтра немного потеплеет, осадков синоптики не обещают (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 18 ноября, в Украине без осадков. Теплее всего будет на юге - до +7°.

Reuters

В Киеве завтра без осадков, ночью +2°, днем +3°. Ветер южный, до 4.7 м/с.

Во Львове 18 ноября переменная облачность, ночью +4°, днем +7°. Ветер южный, умеренный.

Читайте также На автодорогах Украины без осадков, на юге температура до +11°

В Луцке завтра без осадков. Температура воздуха ночью +3°, днем +6°. Ветер южный, до 5.9 м/с.

В Виннице в пятницу солнечно. Температура ночью +3°, днем +5°. Ветер южный, слабый.

Одесситам на завтра обещают небольшую облачность. Температура ночью +6°, днем +11°, ветер южный, до 6.4 м/с.

В Харькове в пятницу без осадков, температура ночью -2°, днем +2°. Ветер южный и юго-восточный, слабый.

В Днепре на завтра синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью -1°, днем +5°. Ветер южный, слабый.

В Симферополе без осадков. Температура ночью +1°, днем +7°. Ветер южный и юго-восточный, до 2.8 м/с.

Жителям Мариуполя обещают переменную облачность, температура ночью -1°, днем +2°. Ветер восточный северо-восточный, до 2.8 м/с.

В Краматорске в пятницу без осадков, температура ночью -4°, днем +2°, ветер южный и юго-восточный, легкий.

В Северодонецке завтра небольшая облачность. Температура ночью -5°, днем +1°. Ветер южный и юго-восточный, до 2.4 м/с.

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