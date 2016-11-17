Жителей Украины предупреждают о гололедице 18 ноября

16:01, 17 ноября 2016
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В пятницу, 18 ноября, на дорогах западных, северных и центральных областей, а также Киева и области местами гололедица.

УНИАН
Жителей Украины предупреждают о гололедице / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В областях Украины, где в настоящее время сохраняется снежный покров, возможно возникновение гололедицы на дорогах, а также на неубранных участках тротуаров.

На автодорогах Украины без осадков, на юге температура до +11°

Спасатели призывают граждан соблюдать правила безопасности во время пребывания на улице.

Водителям стоит помнить, что во время гололеда на дорожном покрытии увеличивается тормозной путь, поэтому необходимо выбирать безопасный скоростной режим, учитывать интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства. Следует обращать особое внимание на движение по эстакадам, мостам и путепроводам, поскольку именно в этих местах наиболее вероятно возникновение гололеда.

Напомним, в Украине из-за снегопада усложнен проезд к одному населенному пункту.

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