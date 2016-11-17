У берегов Филиппин произошло землетрясение

14:37, 17 ноября 2016
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В четверг, 17 ноября, у юго-восточного побережья Филиппин произошло землетрясение магнитудой 4,8.

Flickr, Matt Katzenberger
У берегов Филиппин произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Эпицентр подземного толчка находился в 33 км на юго-восток от города Кагваит в провинции Южный Суригао, передает "РИА Новости".

У южного побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0

Очаг землетрясения залегал на глубине 42 км под поверхностью Филиппинского моря.

Предупреждение о возможности цунами не делалось, сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Напомним, сумма ущерба от землетрясения, которое произошло 13 ноября в Новой Зеландии, превысит 2 млрд новозеландских долларов (почти 1,5 миллиарда долларов США).

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