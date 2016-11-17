На автодорогах Украины без осадков, на юге температура до +11°

13:00, 17 ноября 2016
762
0

В четверг и пятницу на украинских трассах без осадков. Теплее всего будет на юге - до +11°.

rutrassa.ru
На автодорогах Украины без осадков / rutrassa.ru

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса без осадков. Температура 0°… +7°. Завтра на этом маршруте температура до +11°, облачно с прояснениями.

На трассе Киев - Ужгород переменная облачность, температура в дороге 0° … +3°. В пятницу на этом маршруте солнечно, температура до +11°.

Сегодня в Украине практически без осадков, на юге температура до +7° (карта)

По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +2°, без осадков. Завтра на данном маршруте небольшая облачность, температура до +4°.

В направлении Харькова без осадков. Температура в дороге до +2°. 18 ноября на этом направлении переменная облачность, температура +2°… +3°.

По маршруту Киев - Черновцы облачно с прояснениями, 0° … +3°. По данному направлению в пятницу ясно, температура до +5°. 

Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
На выходных в Украине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности На выходных в Украине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности
Май в Киеве стал одним из самых жарких за последние 137 лет Май в Киеве стал одним из самых жарких за последние 137 лет
Швейцария пострадала от сильного дождя и града Швейцария пострадала от сильного дождя и града
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +22° В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +22°
В Киеве завтра без осадков, температура до +22° В Киеве завтра без осадков, температура до +22°
В Ривне установили охлаждающую водяную рамку В Ривне установили охлаждающую водяную рамку

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 22 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
93 %
747 мм
3.9 м/с
98 %
Лента новостей