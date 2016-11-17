На автодорогах Украины без осадков, на юге температура до +11°
В четверг и пятницу на украинских трассах без осадков. Теплее всего будет на юге - до +11°.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса без осадков. Температура 0°… +7°. Завтра на этом маршруте температура до +11°, облачно с прояснениями.
На трассе Киев - Ужгород переменная облачность, температура в дороге 0° … +3°. В пятницу на этом маршруте солнечно, температура до +11°.
Сегодня в Украине практически без осадков, на юге температура до +7° (карта)
По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +2°, без осадков. Завтра на данном маршруте небольшая облачность, температура до +4°.
В направлении Харькова без осадков. Температура в дороге до +2°. 18 ноября на этом направлении переменная облачность, температура +2°… +3°.
По маршруту Киев - Черновцы облачно с прояснениями, 0° … +3°. По данному направлению в пятницу ясно, температура до +5°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+26°... +13°
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Днепр+23°... +11°
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Донецк+22°... +8°
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Житомир+28°... +14°
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Запорожье+23°... +12°
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Ивано-Франковск+28°... +14°
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Киев+25°... +15°
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Кировоград+25°... +11°
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Луганск+21°... +10°
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Луцк+28°... +15°
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Львов+26°... +16°
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Николаев+25°... +12°
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Одесса+24°... +13°
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Полтава+22°... +12°
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Ровно+27°... +15°
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Симферополь+23°... +6°
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Сумы+22°... +11°
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Тернополь+26°... +14°
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Харьков+21°... +12°
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Херсон+24°... +11°
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Хмельницкий+29°... +14°
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Черкассы+24°... +14°
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Чернигов+25°... +15°
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Черновцы+28°... +16°