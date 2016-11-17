На автодорогах Украины без осадков, на юге температура до +11°

В четверг и пятницу на украинских трассах без осадков. Теплее всего будет на юге - до +11°.

На автодорогах Украины без осадков / rutrassa.ru

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса без осадков. Температура 0°… +7°. Завтра на этом маршруте температура до +11°, облачно с прояснениями.

На трассе Киев - Ужгород переменная облачность, температура в дороге 0° … +3°. В пятницу на этом маршруте солнечно, температура до +11°.

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По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +2°, без осадков. Завтра на данном маршруте небольшая облачность, температура до +4°.

В направлении Харькова без осадков. Температура в дороге до +2°. 18 ноября на этом направлении переменная облачность, температура +2°… +3°.

По маршруту Киев - Черновцы облачно с прояснениями, 0° … +3°. По данному направлению в пятницу ясно, температура до +5°.

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