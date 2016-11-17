В Индонезии более 160 человек стали жертвами оползней в 2016 году

Не менее 161 жителя Индонезии стали жертвами 487-ми оползней, которые произошли в 2016 году.

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Об этом сообщил глава информационного центра Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Сутопо Пурво Нугрохо, передает "РИА Новости".

"88 человек получили ранения, разрушены тысячи домов, 38092 человека понесли материальный урон или лишились крова", - говорится в сообщении.

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В течение года в стране было зарегистрировано 515 оползней, в то время как в 2007 - только 104.

"Всего в Индонезии 40,9 миллиона человек (или 17,2% всех ее жителей) непосредственно живут в условиях высокой или средней угрозы оползней", - добавил Нугрохо.

По словам экспертов, большое количество оползней и наводнений в сезон дождей в Индонезии обусловлено активной вырубкой лесов.

Напомним, в индонезийской провинции Западная Ява более 6 тысяч человек покинули свои дома из-за наводнений.