В Индонезии более 160 человек стали жертвами оползней в 2016 году

12:18, 17 ноября 2016
669
0

Не менее 161 жителя Индонезии стали жертвами 487-ми оползней, которые произошли в 2016 году. 

REUTERS
REUTERS

Об этом сообщил глава информационного центра Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Сутопо Пурво Нугрохо, передает "РИА Новости".

"88 человек получили ранения, разрушены тысячи домов, 38092 человека понесли материальный урон или лишились крова", - говорится в сообщении.

Число жертв оползня в Китае увеличилось до 15

В течение года в стране было зарегистрировано 515 оползней, в то время как в 2007 - только 104.

"Всего в Индонезии 40,9 миллиона человек (или 17,2% всех ее жителей) непосредственно живут в условиях высокой или средней угрозы оползней", - добавил Нугрохо.

По словам экспертов, большое количество оползней и наводнений в сезон дождей в Индонезии обусловлено активной вырубкой лесов.

Напомним, в индонезийской провинции Западная Ява более 6 тысяч человек покинули свои дома из-за наводнений.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Извержение вулкана Килауэа: на Гавайях проводят новую эвакуацию Извержение вулкана Килауэа: на Гавайях проводят новую эвакуацию
Можно лепить снеговиков: Россию в первый день лета завалило снегом (фото, видео) Можно лепить снеговиков: Россию в первый день лета завалило снегом (фото, видео)
Погода на выходные: в Украине пройдут дожди с грозами (карта) Погода на выходные: в Украине пройдут дожди с грозами (карта)
В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +22° В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +22°
Сегодня по всей Украине ожидается солнечная погода (карта) Сегодня по всей Украине ожидается солнечная погода (карта)
В Киеве завтра без осадков, температура до +22° В Киеве завтра без осадков, температура до +22°
В Ривне установили охлаждающую водяную рамку В Ривне установили охлаждающую водяную рамку

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 22 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
93 %
747 мм
3.9 м/с
98 %
Лента новостей