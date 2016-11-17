Ущерб от землетрясения в Новой Зеландии может достигнуть $1,5 миллиарда
Сумма ущерба от землетрясения, которое произошло 13 ноября в Новой Зеландии, превысит 2 млрд новозеландских долларов (почти 1,5 млрд долларов США).
Об этом заявил премьер-министр страны Джон Ки в интервью радиопрограмме Newstalk ZB.
У берегов Тонга произошло землетрясение
"Скорее всего, ущерб превысит отметку в 2 млрд (долларов)", - сказал Ки.
Он также добавил, что правительство страны должно справиться с такими расходами, но это, безусловно, окажет воздействие на бюджет страны.
Напомним, спасательные службы Новой Зеландии начали эвакуацию сотен туристов и местных жителей Южного острова после землетрясения, в результате которого погибли два человека.
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