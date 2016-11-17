У южного побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0

10:35, 17 ноября 2016
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В среду, 16 ноября, у южного побережья главного индонезийского острова Ява произошло землетрясение магнитудой 6,0.

wapelper.com
В Индонезии произошло землетрясение / wapelper.com

Об этом сообщили в Национальном управлении метеорологии, климатологии и геофизики, передает "РИА Новости".

У берегов Тонга произошло землетрясение

Эпицентр подземного толчка располагался в 132 км на юг от города Кенченг в провинции Восточная Ява. Очаг залегал на глубине 70 км под поверхностью Индийского океана.

Землетрясение также ощущалось в центральной части острова Бали.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Напомним, спасательные службы Новой Зеландии начали эвакуацию сотен туристов и местных жителей Южного острова после землетрясения, в результате которого погибли два человека.

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