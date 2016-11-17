В Украине из-за снегопада затруднен проезд к одному населенному пункту

09:33, 17 ноября 2016
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По состоянию на утро 17 ноября из-за снегопада затруднен проезд проезд к селу Джурков в Ивано-Франковской области.

Фото УНИАН
Из-за снегопада затруднен проезд к одному населенному пункту / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"По информации Государственного агентства автомобильных дорог Украины, проезд на автодорогах страны обеспечен. Продолжаются работы по расчистке дорог на полную ширину проезда. По состоянию на 07:00 17 ноября остается затруденным проезд к 1 населенному пункту Ивано-Франковской области (с. Джурков Коломыйского района)", - говорится в сообщении.

Всего из-за непогоды был затруднен проезд к 196 населенным пунктам в 4 областях.

Напомним, с начала непогоды в Украине из снежных заносов спасли 3030 автомобилей, в которых находилось 8336 человек.

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