В Киеве сегодня днем до +1°, без осадков
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 17 ноября, в столице днем до +1°, без осадков.
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +1°, вечером - до 0°. Ветер южный, до 4.1 м/с.
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Сегодня солнце в столице взошло в 07:16, а зайдет в 16:09.
Как сообщал УНИАН, 17 ноября в Украине местами пройдут дожди и снег. Теплее всего будет на юге - до +7°.
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Погода в Украине
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Винница+25°... +16°
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Днепр+32°... +18°
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Донецк+32°... +16°
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Житомир+27°... +17°
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Запорожье+33°... +20°
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Ивано-Франковск+24°... +14°
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Киев+27°... +18°
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Кировоград+31°... +20°
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Луганск+31°... +15°
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Луцк+25°... +14°
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Львов+24°... +13°
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Николаев+30°... +19°
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Одесса+30°... +19°
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Полтава+29°... +17°
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Ровно+24°... +14°
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Симферополь+24°... +15°
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Сумы+27°... +14°
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Тернополь+23°... +15°
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Харьков+27°... +15°
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Херсон+30°... +19°
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Хмельницкий+24°... +15°
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Черкассы+29°... +19°
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Чернигов+26°... +17°
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Черновцы+23°... +16°
Виргиния, США
+ 17 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг
Ощущается как: +17 °
Влажность: 62 %
Давление: 754 мм
Ветер: 1.4 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 05:43
Закат 20:37
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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