В Киеве сегодня днем до +1°, без осадков

08:30, 17 ноября 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 17 ноября, в столице днем до +1°, без осадков.

УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +1°, вечером - до 0°. Ветер южный, до 4.1 м/с.

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Сегодня солнце в столице взошло в 07:16, а зайдет в 16:09.

Как сообщал УНИАН, 17 ноября в Украине местами пройдут дожди и снег. Теплее всего будет на юге - до +7°.

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