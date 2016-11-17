В Киеве сегодня днем до +1°, без осадков

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 17 ноября, в столице днем до +1°, без осадков.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +1°, вечером - до 0°. Ветер южный, до 4.1 м/с.

Читайте также ГСЧС предупреждает украинцев о гололедице на дорогах

Сегодня солнце в столице взошло в 07:16, а зайдет в 16:09.

Как сообщал УНИАН, 17 ноября в Украине местами пройдут дожди и снег. Теплее всего будет на юге - до +7°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.