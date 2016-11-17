Сегодня в Украине практически без осадков, на юге температура до +7° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, 17 ноября в Украине местами пройдут дожди и снег. Теплее всего будет на юге - до +7°.

Reuters

В столице сегодня без осадков, днем +1°. Ветер южный, до 4.1 м/с.

Читайте также На популярных украинских маршрутах практически без осадков, на западе до +5°

Во Львове 17 ноября пройдет дождь, температура воздуха днем +3°. Ветер южный и юго-западный, слабый.

В Луцке сегодня ожидается ливень. Температура воздуха днем +2°. Ветер южный, до 4.6 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в четверг облачно с прояснениями. Температура +3°. Ветер южный, слабый.

Одесситам на сегодня обещают переменную облачность, температура днем +7°, ветер переменный, до 4.4 м/с.

На юге до +4° / УНИАН

В Харькове без осадков. Температура до 0°, ветер южный и юго-восточный, легкий.

В Симферополе сегодня небольшая облачность. Температура днем +4°. Ветер переменный, до 3.2 м/с.

В Днепре без осадков. Температура воздуха +3°. Ветер восточный и юго-восточный, легкий.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают небольшой снег, температура днем +2°. Ветер северо-восточный, до 5.6 м/с.

В Краматорске в четверг без осадков, днем +1°. Ветер восточный и юго-восточный, легкий.

Читайте также ГСЧС предупреждает украинцев о гололедице на дорогах

В Северодонецке пасмурно, температура днем 0°. Ветер восточный и юго-восточный, до 2.5 м/с.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.