Сегодня в Украине практически без осадков, на юге температура до +7° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, 17 ноября в Украине местами пройдут дожди и снег. Теплее всего будет на юге - до +7°.
В столице сегодня без осадков, днем +1°. Ветер южный, до 4.1 м/с.
На популярных украинских маршрутах практически без осадков, на западе до +5°
Во Львове 17 ноября пройдет дождь, температура воздуха днем +3°. Ветер южный и юго-западный, слабый.
В Луцке сегодня ожидается ливень. Температура воздуха днем +2°. Ветер южный, до 4.6 м/с.
По прогнозу синоптиков, в Виннице в четверг облачно с прояснениями. Температура +3°. Ветер южный, слабый.
Одесситам на сегодня обещают переменную облачность, температура днем +7°, ветер переменный, до 4.4 м/с.
В Харькове без осадков. Температура до 0°, ветер южный и юго-восточный, легкий.
В Симферополе сегодня небольшая облачность. Температура днем +4°. Ветер переменный, до 3.2 м/с.
В Днепре без осадков. Температура воздуха +3°. Ветер восточный и юго-восточный, легкий.
Жителям Мариуполя на сегодня обещают небольшой снег, температура днем +2°. Ветер северо-восточный, до 5.6 м/с.
В Краматорске в четверг без осадков, днем +1°. Ветер восточный и юго-восточный, легкий.
ГСЧС предупреждает украинцев о гололедице на дорогах
В Северодонецке пасмурно, температура днем 0°. Ветер восточный и юго-восточный, до 2.5 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+25°... +16°
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Днепр+32°... +18°
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Донецк+32°... +16°
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Житомир+27°... +17°
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Запорожье+33°... +20°
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Ивано-Франковск+24°... +14°
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Киев+27°... +18°
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Кировоград+31°... +20°
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Луганск+31°... +15°
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Луцк+25°... +14°
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Львов+24°... +13°
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Николаев+30°... +19°
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Одесса+30°... +19°
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Полтава+29°... +17°
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Ровно+24°... +14°
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Симферополь+24°... +15°
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Сумы+27°... +14°
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Тернополь+23°... +15°
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Харьков+27°... +15°
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Херсон+30°... +19°
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Хмельницкий+24°... +15°
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Черкассы+29°... +19°
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Чернигов+26°... +17°
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Черновцы+23°... +16°