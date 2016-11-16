ГСЧС предупреждает украинцев о гололедице на дорогах

В тех областях, где сохранился снежный покров, на дорогах и неубранных участках тротуаров может появиться гололедица.

ГСЧС предупреждает украинцев о гололеде на дорогах / УНИАН

ГСЧС призывает граждан придерживаться элементарных правил безопасности на улице. Читайте также В Украине завтра практически без осадков, на юге температура до +7° (видеопрогноз)

В Службе по чрезвычайным ситуациям напоминают, что во время гололеда на дорожном покрытии увеличивается тормозной путь, поэтому необходимо выбирать безопасный скоростной режим, учитывать интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства. Следует обращать особое внимание на движение по эстакадам, мостам и путепроводам, поскольку именно в этих местах наиболее вероятно возникновение гололеда.

ГСЧС предупреждает украинцев о гололеде на дорогах / dsns.gov.ua

Как сообщала Погода УНИАН, 14-17 ноября почти по всей территории страны прошли сильные снегопады и метели, мокрый снег с дождем и налипание мокрого снега.