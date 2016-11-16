ГСЧС предупреждает украинцев о гололедице на дорогах
В тех областях, где сохранился снежный покров, на дорогах и неубранных участках тротуаров может появиться гололедица.
ГСЧС призывает граждан придерживаться элементарных правил безопасности на улице.В Украине завтра практически без осадков, на юге температура до +7° (видеопрогноз)
В Службе по чрезвычайным ситуациям напоминают, что во время гололеда на дорожном покрытии увеличивается тормозной путь, поэтому необходимо выбирать безопасный скоростной режим, учитывать интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства. Следует обращать особое внимание на движение по эстакадам, мостам и путепроводам, поскольку именно в этих местах наиболее вероятно возникновение гололеда.
Как сообщала Погода УНИАН, 14-17 ноября почти по всей территории страны прошли сильные снегопады и метели, мокрый снег с дождем и налипание мокрого снега.
Читайте также
Авто в воде, поваленные деревья и погибшая женщина: Киевщина оправляется от бешеного урагана (видео)
Погода в Украине
-
Винница+25°... +16°
-
Днепр+32°... +18°
-
Донецк+32°... +16°
-
Житомир+27°... +17°
-
Запорожье+33°... +20°
-
Ивано-Франковск+24°... +14°
-
Киев+27°... +18°
-
Кировоград+31°... +20°
-
Луганск+31°... +15°
-
Луцк+25°... +14°
-
Львов+24°... +13°
-
Николаев+30°... +19°
-
Одесса+30°... +19°
-
Полтава+29°... +17°
-
Ровно+24°... +14°
-
Симферополь+24°... +15°
-
Сумы+27°... +14°
-
Тернополь+23°... +15°
-
Харьков+27°... +15°
-
Херсон+30°... +19°
-
Хмельницкий+24°... +15°
-
Черкассы+29°... +19°
-
Чернигов+26°... +17°
-
Черновцы+23°... +16°
Виргиния, США
+ 17 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг
Ощущается как: +17 °
Влажность: 62 %
Давление: 754 мм
Ветер: 1.4 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 05:43
Закат 20:37
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей