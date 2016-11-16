В Киеве завтра без осадков, днем до +1°

19:00, 16 ноября 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, 17 ноября в столице без осадков, температура воздуха днем +1°.

УНИАН
В Киеве завтра без осадков / УНИАН

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до -1°.

На популярных украинских маршрутах практически без осадков, на западе до +5°

Ветер южный, до 4.1 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 07:16, а зайдет в 16:09.

Как сообщал УНИАН, 17 ноября в Украине местами пройдут дожди и снег. Теплее всего будет на юге - до +7°.

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