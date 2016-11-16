В Украине завтра практически без осадков, на юге температура до +7° (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, 17 ноября в Украине местами пройдут дожди и снег. Теплее всего будет на юге - до +7°.

В Украине завтра местами пройдет снег / УНИАН

В Киеве завтра без осадков, ночью -1°, днем +1°. Ветер южный, до 4.1 м/с.

Во Львове 17 ноября пройдет дождь, ночью +1°, днем +3°. Ветер южный и юго-западный, слабый.

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В Луцке завтра ливень. Температура воздуха ночью +1°, днем +2°. Ветер южный, до 4.6 м/с.

В Виннице в четверг переменная облачность. Температура ночью 0°, днем +3°. Ветер южный, слабый.

Одесситам на завтра обещают небольшую облачность. Температура ночью +3°, днем +7°, ветер переменный, до 4.4 м/с.

В Харькове в четверг без осадков, температура ночью -4°, днем 0°. Ветер южный и юго-восточный, легкий.

В Днепре на завтра синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью -3°, днем +3°. Ветер восточный и юго-восточный, легкий.

В Симферополе без осадков. Температура ночью -1°, днем +4°. Ветер переменный, до 3.2 м/с.

Жителям Мариуполя обещают снег, температура ночью -4°, днем +2°. Ветер северо-восточный, до 5.6 м/с.

В Краматорске в четверг без осадков, температура ночью -6°, днем +1°, ветер восточный и юго-восточный, легкий.

В Северодонецке завтра пасмурно. Температура ночью -4°, днем 0°. Ветер восточный и юго-восточный, до 2.5 м/с.

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