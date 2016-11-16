В Украине завтра практически без осадков, на юге температура до +7° (видеопрогноз)
Согласно данным Погода УНИАН, 17 ноября в Украине местами пройдут дожди и снег. Теплее всего будет на юге - до +7°.
В Киеве завтра без осадков, ночью -1°, днем +1°. Ветер южный, до 4.1 м/с.
Во Львове 17 ноября пройдет дождь, ночью +1°, днем +3°. Ветер южный и юго-западный, слабый.
На популярных украинских маршрутах практически без осадков, на западе до +5°
В Луцке завтра ливень. Температура воздуха ночью +1°, днем +2°. Ветер южный, до 4.6 м/с.
В Виннице в четверг переменная облачность. Температура ночью 0°, днем +3°. Ветер южный, слабый.
Одесситам на завтра обещают небольшую облачность. Температура ночью +3°, днем +7°, ветер переменный, до 4.4 м/с.
В Харькове в четверг без осадков, температура ночью -4°, днем 0°. Ветер южный и юго-восточный, легкий.
В Днепре на завтра синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью -3°, днем +3°. Ветер восточный и юго-восточный, легкий.
В Симферополе без осадков. Температура ночью -1°, днем +4°. Ветер переменный, до 3.2 м/с.
Жителям Мариуполя обещают снег, температура ночью -4°, днем +2°. Ветер северо-восточный, до 5.6 м/с.
В Краматорске в четверг без осадков, температура ночью -6°, днем +1°, ветер восточный и юго-восточный, легкий.
В Северодонецке завтра пасмурно. Температура ночью -4°, днем 0°. Ветер восточный и юго-восточный, до 2.5 м/с.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
-
Винница+25°... +16°
-
Днепр+32°... +18°
-
Донецк+32°... +16°
-
Житомир+27°... +17°
-
Запорожье+33°... +20°
-
Ивано-Франковск+24°... +14°
-
Киев+27°... +18°
-
Кировоград+31°... +20°
-
Луганск+31°... +15°
-
Луцк+25°... +14°
-
Львов+24°... +13°
-
Николаев+30°... +19°
-
Одесса+30°... +19°
-
Полтава+29°... +17°
-
Ровно+24°... +14°
-
Симферополь+24°... +15°
-
Сумы+27°... +14°
-
Тернополь+23°... +15°
-
Харьков+27°... +15°
-
Херсон+30°... +19°
-
Хмельницкий+24°... +15°
-
Черкассы+29°... +19°
-
Чернигов+26°... +17°
-
Черновцы+23°... +16°