В среду, 16 ноября, в районе островного государства Тонга в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,6.

У берегов Тонга произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

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Подземные толчки были зафиксированы в 00:30 по времени UTC. Эпицентр землетрясения располагался в 152 км к юго-востоку от города Пангаи. Очаг располагался на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Напомним, в воскресенье, 13 ноября, в Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 7,8, спровоцировавшее цунами, также в регионе зафиксировано еще два подземных толчка.