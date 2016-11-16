У берегов Тонга произошло землетрясение
В среду, 16 ноября, в районе островного государства Тонга в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,6.
Об этом сообщает Геологическая служба США.
В Новой Зеландии началась эвакуация жителей после землетрясения
Подземные толчки были зафиксированы в 00:30 по времени UTC. Эпицентр землетрясения располагался в 152 км к юго-востоку от города Пангаи. Очаг располагался на глубине 10 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Напомним, в воскресенье, 13 ноября, в Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 7,8, спровоцировавшее цунами, также в регионе зафиксировано еще два подземных толчка.
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