В Теннесси из-за дыма от лесных пожаров госпитализировали сотни человек

14:40, 16 ноября 2016
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В американском штате Теннеси госпитализировали сотни человек из-за ухудшения здоровья, вызванного дымом от лесных пожаров.

Reuters
Reuters

От огня больше всего пострадал город Чаттануга, где из-за проблем с дыханием в больницы были доставлены более 200 человек, передает ABC

Юг Австралии охватили лесные пожары

По прогнозам синоптиков, дождь в Теннесси может пойти лишь в пятницу и субботу, поэтому улучшения ситуации с пожарами в ближайшее время не ожидается. Из-за дыма в некоторых школах штата приостановили занятия.

Сообщается, что в штате по обвинению в поджогах за последние 20 дней арестовали не менее семи человек.

Напомним, площадь лесного пожара в американском штате Джорджия увеличилась до 4100 га.

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