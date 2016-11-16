В Теннесси из-за дыма от лесных пожаров госпитализировали сотни человек
В американском штате Теннеси госпитализировали сотни человек из-за ухудшения здоровья, вызванного дымом от лесных пожаров.
От огня больше всего пострадал город Чаттануга, где из-за проблем с дыханием в больницы были доставлены более 200 человек, передает ABC.
Юг Австралии охватили лесные пожары
По прогнозам синоптиков, дождь в Теннесси может пойти лишь в пятницу и субботу, поэтому улучшения ситуации с пожарами в ближайшее время не ожидается. Из-за дыма в некоторых школах штата приостановили занятия.
Сообщается, что в штате по обвинению в поджогах за последние 20 дней арестовали не менее семи человек.
Напомним, площадь лесного пожара в американском штате Джорджия увеличилась до 4100 га.
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