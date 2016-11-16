На популярных украинских маршрутах практически без осадков, на западе до +5°

В среду и четверг автодорогах Украины практически без осадков. Теплее всего будет на западе - до +5°.

На аводорогах Украины практически без осадков / severpost.ru

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев – Одесса без осадков. Температура -1°… +2°. Завтра на этом маршруте температура до +6°, облачно с прояснениями.

На трассе Киев - Ужгород пройдет снег, температура в дороге -2° … +3°. В среду на этом маршруте также ожидаются осадки, температура до +5°.

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По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +3°, в Донецкой области пройдет снег. Завтра на данном маршруте без осадков, температура до +3°.

В направлении Харькова пасмурно. Температура в дороге до +1°. 17 ноября на этом направлении переменная облачность, температура 0°… +3°.

По маршруту Киев - Черновцы облачно с прояснениями, -1° … +2°. По данному направлению в четверг осадков не ожидается, температура до +3°.

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