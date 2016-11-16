На популярных украинских маршрутах практически без осадков, на западе до +5°
В среду и четверг автодорогах Украины практически без осадков. Теплее всего будет на западе - до +5°.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев – Одесса без осадков. Температура -1°… +2°. Завтра на этом маршруте температура до +6°, облачно с прояснениями.
На трассе Киев - Ужгород пройдет снег, температура в дороге -2° … +3°. В среду на этом маршруте также ожидаются осадки, температура до +5°.
Сегодня в Украине практически без осадков, на юге до +3° (карта)
По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +3°, в Донецкой области пройдет снег. Завтра на данном маршруте без осадков, температура до +3°.
В направлении Харькова пасмурно. Температура в дороге до +1°. 17 ноября на этом направлении переменная облачность, температура 0°… +3°.
По маршруту Киев - Черновцы облачно с прояснениями, -1° … +2°. По данному направлению в четверг осадков не ожидается, температура до +3°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+25°... +16°
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Днепр+32°... +18°
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Донецк+32°... +16°
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Житомир+27°... +17°
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Запорожье+33°... +20°
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Ивано-Франковск+24°... +14°
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Киев+27°... +18°
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Кировоград+31°... +20°
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Луганск+31°... +15°
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Луцк+25°... +14°
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Львов+24°... +13°
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Николаев+30°... +19°
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Одесса+30°... +19°
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Полтава+29°... +17°
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Ровно+24°... +14°
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Симферополь+24°... +15°
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Сумы+27°... +14°
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Тернополь+23°... +15°
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Харьков+27°... +15°
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Херсон+30°... +19°
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Хмельницкий+24°... +15°
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Черкассы+29°... +19°
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Чернигов+26°... +17°
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Черновцы+23°... +16°