В Доминиканской Республике из-за наводнений эвакуировали более 18 тысяч человек
Более 18 тысяч человек в Доминиканской Республике были вынуждены покинуть свои дома из-за наводнений, вызванных проливными дождями.
Об этом сообщает Dominican Today.
Более 130 населенных пунктов были отрезаны от остальной части страны.
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Президент страны Данило Медина объявил режим чрезвычайной ситуации в восьми провинциях.
Ранее сообщалось, что в связи с наводнениями, оползнями, эвакуацией людей и значительным материальным ущербом из-за выпавших в последние две недели осадков президент Доминиканской Республики Данило Медина объявил чрезвычайное положение в провинциях Пуэрто-Плата, Ла-Вега, Эспайат и Мария-Тринидад-Санчес.
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