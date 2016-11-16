В Доминиканской Республике из-за наводнений эвакуировали более 18 тысяч человек

12:15, 16 ноября 2016
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Более 18 тысяч человек в Доминиканской Республике были вынуждены покинуть свои дома из-за наводнений, вызванных проливными дождями.

Reuters
Reuters

Об этом сообщает Dominican Today.

Более 130 населенных пунктов были отрезаны от остальной части страны.

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Президент страны Данило Медина объявил режим чрезвычайной ситуации в восьми провинциях. 

Ранее сообщалось, что в связи с наводнениями, оползнями, эвакуацией людей и значительным материальным ущербом из-за выпавших в последние две недели осадков президент Доминиканской Республики Данило Медина объявил чрезвычайное положение в провинциях Пуэрто-Плата, Ла-Вега, Эспайат и Мария-Тринидад-Санчес.

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