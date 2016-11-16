В австралийском Брисбене прошел мощный шторм
Австралийский Брисбен накрыли сильные ветры и дожди с градом.
Об этом сообщает AccuWeather.
В городе были зафиксированы порывы ветра до 157 км/ч, что является самым высоким показателем приблизительно за 30 лет.
Сильный шторм обрушился на Кипр (видео)
Аэропорт Брисбена был закрыт в течение непродолжительного времени в субботу, поскольку шторм повредил взлетно-посадочные полосы.
В регионе за время шторма произошло более 70 тысяч ударов молний и прошел сильный град, что привело к значительным разрушениям. Кроме того, многие потребители остались без электроэнергии.
Напомним, в австралийском штате Новый Южный Уэльс одновременно горели около 50 лесных пожаров.
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