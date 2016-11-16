В австралийском Брисбене прошел мощный шторм

11:33, 16 ноября 2016
698
0

Австралийский Брисбен накрыли сильные ветры и дожди с градом. 

Strange sounds
В австралийском Брисбене прошел мощный шторм / Strange sounds

Об этом сообщает AccuWeather.

В городе были зафиксированы порывы ветра до 157 км/ч, что является самым высоким показателем приблизительно за 30 лет.

Сильный шторм обрушился на Кипр (видео)

Аэропорт Брисбена был закрыт в течение непродолжительного времени в субботу, поскольку шторм повредил взлетно-посадочные полосы.

В регионе за время шторма произошло более 70 тысяч ударов молний и прошел сильный град, что привело к значительным разрушениям. Кроме того, многие потребители остались без электроэнергии.

Напомним, в австралийском штате Новый Южный Уэльс одновременно горели около 50 лесных пожаров

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Авто в воде, поваленные деревья и погибшая женщина: Киевщина оправляется от бешеного урагана (видео) Авто в воде, поваленные деревья и погибшая женщина: Киевщина оправляется от бешеного урагана (видео)
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
Ливень превратил улицы Бердичева в реки (видео) Ливень превратил улицы Бердичева в реки (видео)
Киевлян предупреждают о грозах и сильном ветре Киевлян предупреждают о грозах и сильном ветре
В Украине объявили штормовое предупреждение В Украине объявили штормовое предупреждение
"Ждем серферов": сильный ливень превратил улицы Киева в реки (фото, видео) "Ждем серферов": сильный ливень превратил улицы Киева в реки (фото, видео)
Погода на завтра: в Украине ожидаются дожди с грозами, на юге жара до +34° (видеопрогноз) Погода на завтра: в Украине ожидаются дожди с грозами, на юге жара до +34° (видеопрогноз)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 17 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг
62 %
754 мм
1.4 м/с
2 %
Лента новостей