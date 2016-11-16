В Украине из снежных заносов спасли более 8300 человек
С начала непогоды в Украине из снежных заносов спасли 3030 автомобилей, в которых находилось 8336 человек.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Всего с помощью тяжелой инженерной техникой было расчищено около 770 км дорог.
Сегодня в Украине практически без осадков, на юге до +3° (карта)
Кроме того, 15 ноября аварийными бригадами облэнерго было восстановлено электроснабжение в 128 населенных пунктов в пяти областях, которые были обесточены в течение 12-14 ноября вследствие сложных погодных условий.
Утром 16 ноября продолжались работы по расчистке дорог местного значения в трех областях, где затруднен проезд к 70 населенным пунктам, а именно: в Хмельницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской областях.
Напомним, сегодня, 16 ноября, во многих областях Украины туман, на дорогах местами гололедица.
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