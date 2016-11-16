В Украине из снежных заносов спасли более 8300 человек

10:38, 16 ноября 2016
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С начала непогоды в Украине из снежных заносов спасли 3030 автомобилей, в которых находилось 8336 человек.

ДСНС
В Украине из снежных заносов спасли более 8300 человек / ГСЧС

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Всего с помощью тяжелой инженерной техникой было расчищено около 770 км дорог.

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Кроме того, 15 ноября аварийными бригадами облэнерго было восстановлено электроснабжение в 128 населенных пунктов в пяти областях, которые были обесточены в течение 12-14 ноября вследствие сложных погодных условий.

Утром 16 ноября продолжались работы по расчистке дорог местного значения в трех областях, где затруднен проезд к 70 населенным пунктам, а именно: в Хмельницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской областях.

Напомним, сегодня, 16 ноября, во многих областях Украины туман, на дорогах местами гололедица.

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